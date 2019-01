Übersicht: Die wichtigsten Termine im Düsseldorfer Karneval

Düsseldorf Von der Herrensitzung im Frack bis zur Kostümparty als Clown verkleidet - bald geht der Karneval in Düsseldorf in die heiße Phase. Bis zum Rosenmontag haben wir die wichtigsten Veranstaltungen zusammengestellt.

Ball International am 1. Dezember 2018

1. Düsseldorfer-Karnevalströdel 2019

Beim Karnevalströdel im Henkel-Saal werden alle Jecke fündig. Start ist am 13. Januar 2019 um 11.11 Uhr, Einlass ist ab 9.11 Uhr. Veranstalter sind die Benrather Schlossnarren .

Närrischer Dienstag 2019

Die mittlerweile größte Karnevalssitzung der Landeshauptstadt am 15. Januar 2019. Mit dabei sind Brings, Bläck Fööss, Höhner, Räuber, Kasalla, Rabaue, Querbeat, Guido Cantz, Bernd Stelter und so weiter und so fort. Los geht's im Maritim Hotel um 19 Uhr. Infos und Karten gibt es hier.