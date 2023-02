Karneval in Düsseldorf In Wittlaer feiert man sich selbst

Mit dem Rosenmontag ist der Höhepunkt der Session erreicht, und das gilt auch in Wittlaer. „Wir sind hier wie das gallische Dorf und lassen uns nicht vom großen Düsseldorfer Zug vereinnahmen“, sagt Marc Gemeinde. Der Wittlaerer gehört zu der Gruppe JeckElWis (Jecke Eltern Wittlaers), welche den kleinsten Veedelszoch in Düsseldorf organisiert. Wobei sich die Arbeit dabei in Grenzen hält, denn am Zug nehmen in der Regel nur eine Handvoll Gruppen teil und diesen wird kurz vor dem Beginn um 14.30 Uhr spontan ihr Platz zugewiesen.