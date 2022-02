Karneval in Düsseldorf : Wird die Altstadt am Rosenmontag zur Brauchtumszone?

Ein verkleideter Jeck mit Karnevalsmütze vor knapp einem Jahr in der nahezu leeren Altstadt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Das Land will für die Karnevalstage konkrete Zonen in den Karnevalsstädten definieren, in denen strengere Regelungen gelten. So soll verhindert werden, dass sich in der ganzen Stadt unkontrollierte Feier-Gruppen bilden. Viele Details blieben zunächst offen.

In Düsseldorf und anderen Karnevalshochburgen soll es an den Karnevalstagen räumlich abgegrenzte „Brauchtumsgebiete“ geben, in denen Straßenkarneval gefeiert werden kann. Das hat das Gesundheitsministerium nach einem Austausch zwischen Minister Karl-Josef Laumann (CDU) und den Oberbürgermeistern der betreffenden Städte mitgeteilt. In diesen Zonen würden höhere Schutzmaßnahmen gelten. Dagegen sollen Umzüge und andere Anziehungspunkte in diesen Bereichen verboten sein – Düsseldorf hatte seinen Rosenmontagszug bereits in den Mai verschoben.

Es blieb offen, welche Schutzmaßnahmen und welche Zonen konkret gemeint sind. Beobachter gehen davon aus, dass für Düsseldorf die Altstadt (oder Teile davon) als Brauchtumszone nahe liegen, weil dort sonst auch das Herz des Straßenkarnevals ist.

„Unser aller Ziel ist es, das Schutzniveau in den klar definierten Bereichen, in denen Karneval stattfinden kann, zu erhöhen“, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) nach dem Treffen. Er verwies zu den Details darauf, dass das Land nun die Corona-Schutzverordnung entsprechend anpassen und eine „eindeutige, rechtssichere und einfach umsetzbare“ Regelung treffen werde. Diese müsse man abwarten.