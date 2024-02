„Wir feiern Düsseldorfer Nächte“ Wie die Karnevalsbands aus Düsseldorf für Stimmung sorgen

Während der Regen Jacken durchweicht und graue Wolken den Himmel bedecken, kann Janette Barkow nicht anders als zu tanzen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen wippt sie im Takt. „Es ist egal, wo du herkommst, egal, was du machst, es ist ganz egal, was du bist oder hast“, tönt es aus den Lautsprechern. Die Worte bewegen an diesem Tag Hunderte Menschen vor dem Düsseldorfer Rathaus. Dort tanzen Gruppen mit aufwendig geschminkten Gesichtern, Paare singen laut mit. „Ich liebe die Swinging Funfares“, sagt Barkow. Die Band steht an diesem Altweiber-Donnerstag auf der Bühne im Stadtkern. Es ist der Karneval, der die Menschen hierhergeführt hat. Verbunden sind sie nun durch die Musik.