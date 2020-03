Kinder in der Trotzphase : Wenn der Nachwuchs die Wutprobe macht

Ich bin ganz schön wütend: In der Trotzphase will das Kind eben, was es will. Eltern sollten bei den Wutausbrüchen vor allem ruhig bleiben, aber auch klareRegeln aufstellen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Die Trotzphase im Kleinkinderalter kann für Eltern eine Belastung sein – Experten raten zur Ruhe und Gelassenheit

Von Ralph Kohkemper

Die Wutprobe entspinnt sich langsam, aber sie kommt. Beim Abendbrot der Düsseldorfer Familie gefällt dem Vierjährigen nicht, was aufgetischt wurde. Nichts mag er, nichts möchte er. Er springt von seinem Holzstühlchen auf und schreit herum. „Ich will etwas Süßes. Sofort.“ Die Eltern sind leidlich genervt, denn ihr Sohnemann, das dritte von drei Kindern, nölt schon eine ganze Zeit herum. Und einen Kompromiss will er nicht machen. Etwas Süßes, stellt der Vater noch wohlwollend in Aussicht, könne es vielleicht geben, wenn er denn nun erstmal sein Brot aufesse. Offenbar kein Angebot. „Nein, was Süßes. Jetzt. Oder ich mache in die Hose.“ Auf diese Erpressung wollen sich die Eltern nicht einlassen. Süßes ist nun endgültig gestrichen.

Diese Trotzmomente kennen eigentlich alle Familien. Zum Lachen oder Schmunzeln mag es vielleicht später einmal sein als Teil der Familienchronik. In der akuten Situation sind Eltern oft angespannt, mitunter recht hilf- und ratlos. Für das Familienleben kann der kindliche Trotz belastend sein. Er nagt an der elterlichen Psyche. Und öffentlich darüber sprechen möchte letztlich niemand gerne. So auch nicht die Mutter, die sich bereits an ihre Kinderärztin gewandt hatte, weil sie einfach nicht weiterwusste. Jetzt ist sie eine der Besucherinnen eines Infoabends zur Trotzphase in der Begegnungsstätte nordkap.familie in Wittlaer.

Info Entwicklungsphase zwischen zwei und drei Beginn Die Trotzphase kann bis zum sechsten Lebensjahr andauern. Ihren Höhepunkt erleben die meisten Kinder aber zwischen dem zweiten und dem dritten Geburtstag. Etwa ab einem Alter von 18 Monaten beginnt das Kind, sich selbst als eigenständige Person zu begreifen. Noch einmal Als zweites Trotzalter wird zuweilen eine Phase in der Pubertät bezeichnet, in der die Heranwachsenden sich besonders gegen Erziehungsberechtigte wenden.

Die Werstener Familientherapeutin Elke Stelter erläutert, was hinter diesem Trotzverhalten steckt und wie man damit umgehen kann. Denn erst einmal sei es eben nicht nur Trotz oder Bockigkeit, sondern Autonomiestreben. Denn so mit anderthalb Jahren entdecke das Kind das eigene Ich, möchte fortan manche Dinge nicht mehr tun und manche Wünsche unbedingt erfüllt haben. „Es will dann alles selber machen und sich nichts sagen lassen.“ Und Mitgefühl sei noch nicht vorhanden, ein Kind könne sich noch nicht in andere hineinversetzen. „Wo Erwachsene versuchen, Dingen mit dem Verstand zu begegnen, ist bei Kindern in dem Alter nur Emotion, nur Wille.“ Daraus werde bei Nichterfüllung dann eben schnell Wut.

Die junge Mutter aus Wittlaer hat schon einige Zeit zugehört, dann meldet sie sich. Und sie schildert die Erlebnisse mit ihrem dreijährigen Sohn. Zuweilen würde der gemeinsame Einkauf vollends aus dem Ruder laufen. Der Sohn würde sich auf dem Heimweg losreißen, um sich schlagen, schreien, auf den Boden werfen. So ein Anfall bahne sich oft im Supermarkt schon an. Es ist der Klassiker: Vor der Kasse stehen die Regale mit dem Süßkram. Und davon will er natürlich haben.

Sie habe schon mal die vollen Taschen einfach auf dem Bürgersteig stehen lassen müssen, um erstmal ihren Sohn ins Haus zu kriegen, erzählt die Mutter weiter. Eine verständnisvolle Nachbarin habe den Einkauf dann mitgenommen. Und ein Vater räumt offen ein, er habe keine Idee, wie er sich in den Phasen, in denen seine Tochter völlig ausraste, verhalten soll. Die Zweijährige sei nicht zu bändigen, wenn sie abends ins Bett soll und partout nicht will. Oft schlafe sie nur aus Erschöpfung ein. Und er habe sich schon oft gefragt, ob und was er falsch mache.

Falsch, so die Expertin, sei es, auf das Schreien des Kindes hin selbst laut zu werden. Nicht schimpfen, sondern Verständnis zeigen. Und Ruhe bewahren sei so was wie die erste Elternpflicht, meint Elke Stelter. Tipps zu geben, die immer helfen, ist schwierig, räumt auch die Familientherapeutin ein. Körperliche Nähe zum Kind, es in den Arm zu nehmen, kann beruhigend sein. Andererseits sei manchmal auch genau das Gegenteil richtig, wenn sich das Kind grummelnd in eine Ecke verziehen kann. Und gewiss sei es schwierig, locker zu bleiben. Aber entspannte Eltern entspannten auch das Kind. Und oft helfe schlicht schon die Ablenkung auf ein anderes Thema.