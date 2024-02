Karneval in Düsseldorf Weissfräcke bringen Freude in Seniorenheime

Und so wurde die Atmosphäre gleich noch fröhlicher, als der Elferrat der Weissfräcke gemeinsam mit dem Amazonencorps und dem Tambourcorps Rheinklänge Lohausen in die Cafeteria einmarschierte, um zusammen mit den Senioren musikalisch die fünfte Jahreszeit zu feiern. „Wir möchten rheinische Freude in die Einrichtungen bringen“, erklärte Michael Riemer, Pressesprecher des Vereins, das Ziel der Seniorenbesuche. „Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren dabei, und es ist jedes Mal sehr emotional für mich. Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn man sieht, wie glücklich die Menschen sind und wie viele sich an die Weissfräcke erinnern“, so Riemer.