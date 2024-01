Karneval in Düsseldorf Urdenbacher Müllejecke feiern 100. Geburtstag

Nach dem gelungenen Abend am Samstag gab es dann am Sonntag an gleicher Stelle zudem eine Jubiläumsmatinee mit geladenen Gästen aus dem Kreise der befreundeten Vereine. Präsident Jörg Haack unternahm einen kleinen historischen Exkurs, bevor er die Gastabordnungen begrüßte. Das Düsseldorfer Prinzenpaar Uwe und Melanie machte bei beiden Veranstaltungen seine Aufwartung. Die Kindertanzgarde der Prinzengarde Blau/Weiss, Leibgarde der Venetia, sorgte am Sonntag für ein optisches Highlight. Hohen Besuch gab es auch aus der Nachbarstadt Leverkusen. Das Hitdorfer Dreigestirn Prinz Bernhard I., Jungfrau Pauline und Bauer Norbert überbrachte Jubiläumsgrüße und hatte die Hitdorfer Fährgarde mitgebracht. Mit ihrem Piratentanz brachten auch sie den Saal richtig in Bewegung.