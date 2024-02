Karnevalsgesellschaft aus Derendorf „Till‘s Freunde“ feiern gelungenen Neustart

Kittel war während der Veranstaltung mit einigen Unwägbarkeiten konfrontiert. So verspätete sich das Prinzenpaar – bei dessen engem Terminplan kann so etwas passieren. Der Zeitplan konnte daraufhin jedoch nicht eingehalten werden, also klappte der sorgsam ausgetüftelte Auftrittsplan zusammen. „Ein großes Dankeschön an die Jolly Family, dass sie dem Prinzenpaar ihre Auftrittszeit überlassen hat und später gespielt hat“, so Kittel.