Die Auflösung zu den Karnevalspannen Stau beim Hoppeditz – mit Folgen für Vereine und den Deckel

Mehrere tausend Menschen hatten am Samstag Lust, die Eröffnung der Karnevalssession 2023/2024 zu feiern. An der Bolkerstraße in der Düsseldorfer Altstadt kam es somit aber zu einem großen Stau, von dem auch gut zwei Dutzend Karnevalsvereine betroffen waren. Denn diese schafften es nicht mehr rechtzeitig auf den Marktplatz, um dem Erwachen des Hoppeditz’ pünktlich um 11.11 Uhr beizuwohnen. „Es war so schnell so voll, dass es zu dem Stau kam“, sagt Hans-Peter Suchand, Sprecher des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC) auf Nachfrage unserer Redaktion am Sonntag. Etwa 20 Vereine mussten schließlich an der Bolkerstraße ausharren.