Tollitäten im TV So war Düsseldorfs Prunksitzung im TV

Zum großen Finale wurde der pompöse Einzug der Prinzengarden des Prinzenpaares Prinz Uwe I. und Venetia Melanie ausgiebig gezeigt, die mit ihrem Lied „Yippie Yeah und Hurra“ auch noch musikalisch zur Sitzung beitrugen. Hermes und Band performten zum Abschluss noch das Sessionslied „Wat et nit all jöwt...“. Die Überraschung, die sich das CC für den Moderator überlegt hatte, wurde in der Ausstrahlung allerdings gar nicht gezeigt. Kleinehr moderierte zum letzten Mal die Fernsehsitzung und wurde mit großen goldenen Luftballons und der vielstimmig gesungenen Düsseldorf-Hymne „Do bes uns Heemot“ von Publikum und CC verabschiedet.