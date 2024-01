Karneval in Düsseldorf So kam die Düsseldorfer Stadtgesellschaft zur TV-Sitzung

Verkleidet als Regenbogen wollte Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke etwas Wichtiges darstellen: „Ich versuche, die Vielfalt des Karnevals und der Gesellschaft abzubilden.“ Ordnungsdezernentin Britta Zur kam als Ahoi Brause, FDP-Ratsfrau Christine Rachner war ganz in Gold verkleidet als Goldmarie, CDU-Ratsherr und der neue Schützenchef Andreas-Paul Stieber kam in Anlehnung an Schneider Wibbel. Fabian Zachel (Flughafen Düsseldorf) und seine Frau Judith kamen als Vater Rhein und Mutter Erde.