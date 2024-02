Am Tag nach Rosenmontag Jacques Tilly zerstört neun von 13 Mottowagen

Trotz des bundesweiten Lobes haben die in stunden-, tage- ja wochenlangen kreativen Prozessen erdachten und aufgebauten Wagen eine überwiegend geringe Halbwertzeit. Am Tag nach Rosenmontag wurden neun Mottowagen wieder verschrottet. „Das liegt in der Natur der Sache. Die behandelten Themen sind jetzt aktuell, morgen wahrscheinlich schon nicht mehr“, So der Wagenbauer. Da sei er genauso wie ein Koch, der manchmal tagelang ein Festmahl vorbereite und nach dem Festessen sei nichts mehr übrig. „Wir sind jetzt in der Phase des Aufräumens und räumen die Spülmaschine ein“, so Tilly.