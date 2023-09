Top-News für Karnevalisten Renaissance für Düsseldorfs Toleranzwagen

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird im kommenden Rosenmontagszug wieder ein sogenannter Toleranzwagen über Düsseldorfs Straßen rollen. Dieser war erstmals im Zoch 2020 auf den Straßen der Landeshauptstadt unterwegs. Christen, Juden und Muslime waren beteiligt. Dieses Mal sollen wohl noch mehr Religionen integriert werden, wie Michael Szentei-Heise, der Ex-Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Für seine Gemeinde ist er auch heute immer noch aktiv. Szentei-Heise denkt etwa an die Kopten. „Wir haben in Düsseldorf etwa 35 Religionsgemeinschaften, wir sind mit einigen in Gesprächen.“