Karneval in Düsseldorf Wenn im Gerresheimer Rathaus die Schranken fallen

Das Wetter ist lausig, die Regenschirme bleiben trotzdem zu, denn nun ist es ja an der Zeit, alles aus sich herauszukitzeln, um in das Innere des Allerheiligsten in Gerresheim zu gelangen. Es mag den Angreiferinnen dabei in die Karten spielen, dass Hausherrin Maria Icking von Geburt her quasi selbst eine Möhne ist und sich so nicht lang ziert, der weiblichen Vorhut jenen überdimensionalen Schlüssel in die gierig ausgestreckten Hände zu drücken.