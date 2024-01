Karneval in Düsseldorf Räbbelche feiern Kinderkarneval

Räbbelche-Vorsitzender Andreas Binnebesel war überrascht und erfreut. Es habe geheißen, ein Besuch am Sonntag sei aus terminlichen Gründen nicht möglich gewesen, so Binnebesel. Und das Prinzenpaar hatte ja schließlich auch noch am Vorabend die Sitzungsparty der Holthausener Karnevalsgesellschaft besucht. Da hätte Binnebesel natürlich Verständnis gehabt, dass eine zweite Stippvisite vielleicht nicht möglich ist. War sie aber, und den Räbbelchen gefiel es.