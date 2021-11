Start der Karnevalssession 2021/2022 in Düsseldorf : Die Quatschköpp sind bereit für die Session

Im vergangenen Jahr gaben die Quatschköpp mit ihrem Präsidenten Thomas Krohnen und seiner Frau Claudia, die dem Verein vorsitzt, ein Sonderheft und einen Anstecker heraus. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Interview Düsseldorf Am Dienstagabend ist der Vorverkauf für die fünf Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft aus Düsseldorf-Reisholz gestartet. Präsident Thomas Kronen spricht über Hygienemaßnahmen und die Vorfreude auf die Session.

Von Andrea Röhrig

Die Reisholzer Quatschköpp sind fest im Düsseldorfer Karneval verwurzelt. Seit 1982 bereichern sie die fünfte Jahreszeit in der Landeshauptstadt mit ihrer eigenen jecken Figur, dem Quatschkopp. Im vergangenen Jahr mussten auch die Reisholzer alle Veranstaltungen absagen. Nach einem coronabedingt veranstaltungsfreien Jahr freuen sich Präsident Thomas Krohnen und sein Team vom Elferrat wieder, mit allen Mitgliedern und Freunden zu feiern.

Herr Krohnen, heute ist der 11.11: Wie sieht es mit der Vorfreude aus?

Info Bei den Veranstaltungen gilt die 2G-Regel Vorverkauf Karten gibt es ab sofort im Reisebüro Pusch & Ensch, Henkelstraße 270. Corona-Vorgaben Es gilt die 2G-Regel. Eingelassen wird nur bei Vorlage des Tickets, eines amtlichen Lichtbildausweises sowie Impf-/ Genesenennachweis bzw. Nachweis per Corona-Warn-App oder der Covpass-App.

Thomas Krohnen Sie ist da.

Kein merkwürdiges Gefühl?

Krohnen Wir waren vor kurzem mit einer größeren Abordnung der Quatschköpp bei der Halloweenparty der Paulsmühler Jecken, die erste größere Party, auf der wir seit Ausbruch der Pandemie waren. Ich muss gestehen, im ersten Moment war das schon etwas merkwürdig, doch dieses Gefühl haben wir alle schnell ablegen können. Wohl auch, weil man ganz klar sehen konnte, dass sehr streng kontrolliert wurde, wer reinkam. Ein Gast, der keinen Personalausweis dabei hatte, um sich ausweisen zu können, musste wieder gehen.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval hat sich ja früh festgelegt, dass zu den Veranstaltungen nur gehen kann, wer geimpft oder genesen ist, also 2G. Wie finden Sie das?

Krohnen Da steht unser Verein voll hinter. Mir haben auch schon einige ältere Mitglieder gesagt, dass sie sich so sicherer fühlen – obwohl es eine hundertprozentige Sicherheit natürlich nicht gibt. Doch wir sind gut vorbereitet. Das Sicherheitskonzept für unsere Veranstaltungen steht.

Wie sieht das aus?

Krohnen Es wird eine Einlasskontrolle geben. Rein kommt man nur mit einer gültigen Eintrittskarte, dem Nachweis einer Impfung oder einer überstandenen Corona-Infektion und einem amtlichen Lichtbildausweis. Jeder Besucher bekommt von uns dann auch noch ein Armbändchen, damit wir ganz klar wissen, wer zu uns gehört.

Sie starten ja bereits in wenigen Tagen mit Ihrer ersten Veranstaltung.

Krohnen Am 20. November geht es bei uns los mit der Sessionseröffnung. Normalerweise ist das die Veranstaltung, auf der der alte Quatschkopp verabschiedet und der neue in sein Amt eingeführt wird.

Das können Sie sich aber dieses Jahr sparen..

Krohnen Genau, Melanie Meurer begleitet uns auch durch diese Session.

Sie ist Melanie die I., müsste aber inzwischen Melanie III. heißen, oder?

Krohnen Sie hatte ja das Pech, dass in ihrer eigentlichen Session 2019/2020 wegen eines Sturms unser Sonntags-Veedelszug ausfiel. Weil sich der Quatschkopp auf diesem mit einem eigenen Motto-Wagen präsentiert, stand schon am gleichen Abend fest, dass sie verlängert. Und dann kam Corona und es war klar, dass sie noch eine weitere Session dranhängt.

Könnte sie nicht bei Ihnen eigentlich auch eine feste Größe werden wie Tom Bauer als Hoppeditz?

Krohnen (lacht) Das ist nicht geplant und das wird Melanie auch nicht wollen.

Ist denn der Vorverkauf für Ihre Veranstaltungen schon gestartet?

Krohnen Am Dienstagabend. Für unsere Sitzungen wissen wir, dass Melanie Meurer wie die Quatschköpp vor ihr für ihr Team wieder viele Karten abnimmt. Aber wir sind sehr gespannt.

Was haben Sie für ein Gefühl?

Krohnen Schon, dass die Menschen wieder feiern wollen.

Welche Veranstaltungen bieten Sie an?

Krohnen Neben der Sessionseröffnung, auf der uns auch das Prinzenpaar besucht, die Damensitzung am 11., die Herrensitzung am 12., die Kindersitzung am 13. und die Karnevalsparty am 26. Februar.

Haben Sie angesichts der wachsenden Zahl von Corona-Infektionen nicht die Sorge, dass wieder alles abgesagt werden muss?

Krohnen Wir hoffen nicht. Wenn von Seiten der Behörden wie im vergangenen Jahr ein Lockdown verordnet wird, dann bleiben wir wenigstens nicht auf zu hohen Kosten sitzen. Die Verträge mit den Künstlern sind dann wie vergangene Session nichtig. Für die wäre das natürlich ein riesiger finanzieller Schlag. Ich befürchte, dass das viele beruflich nicht überstehen würden. Da wir unsere Feiern im Gemeindesaal der Orthodoxen Gemeinde in Hassels und im Bürgerhaus Reisholz abhalten, entstehen uns da auch nicht so hohe Kosten. Wir würden das als Verein also verkraften. Aber hoffen wir mal, dass alles läuft wie geplant. Ich bin mir recht sicher, dass der Kartenverkauf für die Damen- und die Herrensitzung gut laufen werden. Da haben wir auch ein super Programm auf die Beine gestellt. Bei der Kindersitzung wissen wir allerdings nicht, ob Eltern ihre Kinder hingehen lassen. Aber an der Sitzung verdienen wir nichts, die machen wir für die Kinder. Hier kann ja keine 2G-Regel gelten. Und auch bei der Party wird es wohl Abstriche geben. Ich glaube kaum, dass die Guggenmusikband aus der Schweiz kommen wird.

Und dann gibt es ja noch den Veedelszug am 27. Februar, den größten Umzug im Düsseldorfer Süden.

Krohnen Wir hoffen, dass es den gegeben wird. Ich glaube, da ist auch das CC noch nicht so weit. Zugangskontrollen entlang des Zugweges wären allerdings für uns nicht darstellbar. Ich denke, die Entscheidung, ob es Karnevalszüge in Düsseldorf geben wird und unter welchen Auflagen, wird noch ein bisschen auf sich warten lassen.

Was machen die Quatschköpp heute?

Krohnen Zum Sessionsstart haben wir ja keine eigene Veranstaltung. Wir werden aber wie in den vergangenen Jahren mit einer Abordnung in unseren Lappenclown-Kostümen zum Hoppeditz-Erwachen zum Rathaus und anschließend zum Hoppeditz-Ball in den Henkelsaal gehen. Auch dafür mussten wir alle Teilnehmenden persönlich anmelden.

Kommen wir mal zu einem anderen wichtigen Thema im Karneval: dem Bützen. Schon eine Idee, wie Sie und ihre Mitstreiter coronabedingt damit umgehen werden?