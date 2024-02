Karneval in Düsseldorf Die Prinzenpaare der Region feiern gemeinsam bei der RP

Das Düsseldorfer Prinzenpaar eröffnete die Party mit seinem Sessionslied „Yippie Yeah und Hurra“. Der Prinzenpaar-Empfang sei eine Art Selbsthilfegruppe, sagte Prinz Uwe I. „Es ist fantastisch, hier so viele gekrönte Häupter zu sehen.“ Die Frage, ob das Prinzenpaar, das auch verheiratet ist, in der Session noch etwas Neues übereinander gelernt hat, nutzte der Prinz für eine Liebeserklärung an seine Venetia Melanie: „Nein, aber ich habe mich schon mindestens fünf Mal neu verliebt – was auch nichts Neues ist.“ Die Venetia ergänzte: „Es gab noch keine Tiefen, in die wir getappt sind.“