Karneval in Düsseldorf Warum das Prinzenpaar mit einem Lieferwagen über die Kö fuhr

Entlang der Kö konnten Fußgänger und Autofahrer am Montagnachmittag eine ungewöhnliche Szene beobachten: In einem bunt geschmückten Lieferwagen fuhr das Düsseldorfer Prinzenpaar die zentrale Einkaufsstraße entlang. Dabei hatten Prinz Uwe I. und Venetia Melanie eine ganz besondere Mission: Sie wollten 300 Kilo Kamelle für den großen Kinder- und Jugendumzug am Karnevalssamstag sammeln.