Interview Prinzenpaar Andreas Mauska und Evelyn Werner „Wir werden alles tun, um das Jubiläum würdig zu vertreten“

Wer das Prinzenpaar der Stadt wird, ist jedes Jahr eines der am besten gehüteten Geheimnisse. Dass Andreas Mauska und Evelyn Werner in der kommenden Session unter dem Motto „200 Johr – Hütt on wie et wor“ den Düsseldorfer Karneval vertreten werden, wurde im Mai öffentlich gemacht. Im Gespräch mit unserer Redaktion verraten die beiden, welche Vorbereitungen noch zu treffen sind und worauf sie sich am meisten freuen.