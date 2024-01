Karneval in Düsseldorf Prinzenpaar besucht die jüdische Gemeinde

„Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir unseren offiziellen Prinzenpaarempfang in diesem Jahr abgesagt“, erklärte Bert Römgens, Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. In den Vorjahren hatten Prinz und Venetia der Landeshauptstadt noch Karnevalsstimmung in die Gemeinde gebracht. Doch seit dem brutalen Terrorangriff der Hamas in Israel am 7. Oktober hat sich das Leben der Jüdinnen und Juden auch in Düsseldorf verändert.