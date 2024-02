Karneval in Düsseldorf Polizei nutzt Drohnen für Besuchermassen an Rosenmontag

Für Polizeipräsidentin Miriam Brauns war es das erste Altweiber in Düsseldorf in ihrer Funktion. Sie begleitete die Arbeit der Einsatzkräfte in der Polizeiinspektion Mitte und war mit Streifen in der Altstadt unterwegs, berichtet sie. Zudem habe sie die Jugendschutzstelle und den ärztlichen Notdienst besucht.