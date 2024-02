Dass sich beim Karnevals-Comeback so viele beteiligten, machte die Rektorin stolz: „Das zeigt ja auch, dass den Schülern und den Eltern die Zugehörigkeit zur KGS wichtig ist.“ Apropos Zugehörigkeit: Wer in Nieder- oder Oberkassel lebt, der liebt oft auch den Veedelskarneval. Tausende Besucher standen an der kurzen Strecke des „Zochs“, der deshalb zwei Runden drehte. Vor allem Kinder, die fantasievoll als Astronauten, Schmetterlinge oder Dinosaurier verkleidet waren.