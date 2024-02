Prinzenpaar verabschiedet „Für uns war es ein Traum, der wahr wurde“

Ähnlich euphorisch fällt auch das Fazit des Ex-Prinzenpaares aus. „Es war grandios. Es war so, wie wir es uns vorgestellt haben, nur viel, viel besser“, erklärte Uwe I. als Bürger Uwe Willner. „Für mich war es ein Traum, Nein es waren mehrere Träume, denn ich konnte Karnevalsprinz sein und das an der Seite meiner großen Liebe, meiner Ehefrau Melanie, genießen.“ Die Rückkehr ins zivile Leben hatte schon am Tulpendienstag begonnen. „Ich bin nach drei Monaten das erste Mal wieder selbst Auto gefahren. Es hat unfallfrei geklappt“, witzelte Melanie. Die Zeit, in denen ihnen die Adjutantur alle Wünsche von den Augen abgelesen hat, alles für sie vorbereitete, ist vorbei. „Ich muss jetzt jeden Morgen wieder selber entscheiden, was ich anziehe und es wird mir auch keiner mehr beim Anziehen helfen“, ärgerte sich Uwe Willner augenzwinkernd. „Und ich muss mir wieder angewöhnen auch mal selber Geld mitzunehmen.“