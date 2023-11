Närrische Marktfrauen haben entschieden Der neue Sellerieprinz heißt Florian

Der 35. Sellerieprinz, der ja eigentlich der 33. ist, weil Peter König und Hanns Friederichs je zweimal die Närrischen Marktfrauen anführten, hat den Karneval im Blut. „Sein Onkel und seine Tante sind in Langenfeld-Berghausen im Karnevalsverein“, verrieten seine Eltern Heike und Ralf Rungenhagen. „Das schwappte irgendwie auf die ganze Familie über, aber Florian hat eindeutig am meisten abgekriegt.“ Der Beweis: Allein in Düsseldorf gehört der Sellerieprinz fünf Karnevalsvereinen an, außerdem dem Berghausener Verein und der StattGarde Colonia Ahoj. Weshalb die Marktfrauen ihre jecken Exkursionen diesmal auch nach Langenfeld und in die Stadt mit der großen Kirche führen. „Wir besuchen selbstverständlich jeden der Vereine, in denen Florian Mitglied ist“, so Jansen, die aber noch nicht genau sagen kann, wie viele Termine der Prinz und die Marktfrauen in der kompletten Session absolvieren werden. „Wir fangen am Samstag mit fünf Terminen an und haben bereits am 11.11. drei Termine absolviert. Da war Florian aber noch in zivil“, so die Marktfrauen-Präsidentin. „Ich schätze mal, dass wir an die 100 Auftritte mit unserem Prinzen haben werden.“