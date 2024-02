Karneval in Lohausen Wetterglück für den Veedelszoch der KG Närrische Lohauser

„Jeck und bunt, mit Konfetti geht`s nun rund“ lautete das Karnevalsmotto der KGS Gelbe Schule. 30 Kinder, aufmerksam beobachtet von Lehrerinnen, Lehrer und Eltern, riefen ausgelassen ihr „Helau“ dem Karnevalsvolk am Straßenrand entgegen. Weitere zehn Kinder bildeten eine freigebig „Kamelle“ werfende Fußgruppe. „Es ist toll, da mitzufahren“, sagte Vito. Der Siebenjährige war als Ninja-Krieger verkleidet. Auch die siebenjährige Emma fand die Aussicht vom Wagen cool. Sie hätte sich auch selbst unter die Menge werfen können, denn sie war als Lakritz-Gummibonbon in Form eines Vampirs verkleidet. „Schon viele Jahre sind wir dabei und unsere Karnevals-AG entwirft jedes Mal den Wagen selbst“, erklärte Lehrer Roland Barton. „Stets sind rund 40 Kinder dabei, was den närrisch kreativen Nachwuchs anbetrifft, da haben wir keine Sorgen“, so Barton.