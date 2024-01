Brauchtum in Düsseldorf Kinderprinzenpaare besuchen das Haus des Karnevals

Übergeben wurden die Orden in dem Raum, in dem das Comitee Düsseldorfer Carneval die wichtigen Entscheidungen trifft, erklärte Winkler-Nottscheid. „Hier wird über den Rosenmontag, den Kinder-Hoppeditz und das Prinzenpaar gesprochen.“ An den Wänden hängen Poster aus einigen Sessionen, das älteste ist von 1953. Entlang der Treppe in den ersten Stock hängen Bilder der bisherigen CC-Präsidenten, der Museumsbeauftragte erzählte Anekdoten und scherzte, die Kinderprinzenpaare seien Miteigentümer des Hauses, das der CC Anfang der 2000er gekauft hatte. „Ihr alle seid als Prinzenpaare auch Teil des CC, so wie alle Mitglieder in den Vereinen.“