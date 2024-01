Karneval in Düsseldorf Düsseldorfer Karnevalisten zeichnen Fernsehsitzung auf

In der kurzen Karnevalssession stand am Donnerstagabend ein weiterer wichtiger Termin auf dem Programm: Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihre Fernsehsitzung aufgezeichnet. 800 Gäste feierten gemeinsam die große Prunksitzung „Düsseldorf Helau“ in der Stadthalle im Congress Centrum. Unter dem Sessionsmotto 2023/24 „Wat et nit all jöwt…“ sorgte das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) für eine hochkarätige Besetzung.