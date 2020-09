Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Pro & Contra : Sollen wir auf Karneval in Düsseldorf verzichten?

Foto: Anne Orthen (ort) 31 Bilder Die schönsten Bilder vom Rosenmontagszug 2020 in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Die Absage der KG Regenbogen in Düsseldorf hat die Debatte um Karneval in Coronazeiten neu befeuert – auch in unserer Redaktion. Soll die Session unter Hygienregeln durchgezogen oder besser ganz abgesagt werden? Ein Pro & Contra.