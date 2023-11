Karneval in Düsseldorf Kaiserswerth hat ein neues Kinderprinzenpaar

Im Januar gehen die Aktivitäten der Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft weiter. Am 20. Januar ist ein Biwak am Klemensplatz geplant und am 28. Januar wird wieder die große Kinderkarnevalsparty im „Kiwifalter“ in Kalkum gefeiert. Dort gibt es ab Dezember dafür die Eintrittskarten.