Karneval in Düsseldorf Hoppediz-Wache serviert ein jeckes Menü

Dieses Dreigestirn schaffte es mit der Hoppediz-Wache-Familie eine heimelige, abwechslungsreiche und stimmungsvolle Sitzung für 130 Gäste in der Schwankhalle der Brauerei Schumacherei auf die Beine zu stellen. „Das ist genau das, was wir wollen“, so Kaiser. „Wir haben noch nie über Vermarktung oder Vergrößerung nachgedacht.“ Und das Konzept funktioniert. Als es bei dem „Gruß aus der Küche“, der Band Schmitz Marie, technische Probleme gab, stimmte das Publikum einfach selbst das „Altbierlied“ an. „Das ist toll, dass ihr den Jungs auf der Bühne mal zeigt, wie es hier bei uns abgeht“, freute sich Kaiser.