Events in Düsseldorf Karneval schlägt Super Bowl in der Altstadt

So wird der Super Bowl in diesem Jahr zum Beispiel nicht auf Kinoleinwänden in der Landeshauptstadt zu sehen sein. „Aufgrund der Überschneidung zu Karneval haben unsere Partner im Bereich American Football zu bedenken, ob wirklich genügend Leute kommen, um sich das Ganze bei uns im Kino anzuschauen“, heißt es aus dem Ufa-Palast am Hauptbahnhof.