Jonges-Sitzung im Rheinlandsaal Die „dritte Säule des Brauchtums feierte ihre 67. Karnevalssitzung

Das Prinzenpaar, das wegen der kurzen Session derzeit eine wahren Terminhatz unterliegt, kam natürlich auch vorbei. „Man spricht ja von zwei Säulen des Brauchtums, Im Sommer die Schützen, im Winter die Karnevalisten“, stellte Prinz Uwe I. fest. „Aber in Düsseldorf gibt es eine dritte Brauchtumssäule und das sind die Jonges.“ Das kam an. Das dreieinhalb Stunden lange Programm mit Rabaue, Oli dem Köbes, Palm Beach Girls, Christian Pape, Lieselotte Lotterlappen, der KG Regenbogen und den Swinging Funfares fand bejubelten Anklang, und die ausgelassene Stimmung hielt auch an schließend noch an „Wir waren relativ pünktlich um 19.30 Uhr mit unserem Programm durch Die Party im Foyer ging dann noch bis 23 Uhr“, verriet Rolshoven. „Ich bin jedenfalls voll zufrieden.“