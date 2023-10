„Gehört einfach zu Düsseldorf“ Grüne und FDP wollen städtische Unterstützung für den Karneval

Düsseldorf · Die Absage des Kö-Treibens für 2024 sorgt für Aufregung in Düsseldorf. Bürgermeisterin Clara Gerlach will, dass der Karneval künftig im städtischen Haushalt auftaucht. Auch FDP-Frau Monika Lehmhaus kündigt an, sich dafür einzusetzen. Das sind ihre Argumente.

13.10.2023, 12:22 Uhr

So bunt ist das Kö-Treiben. Foto: Bretz, Andreas (abr)