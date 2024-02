Regeln für Karneval in Düsseldorf Glasverbot und hohe Bußgelder für Wildpinkler an Karneval

Von der Düsseldorfer Feuerwehr stehen an diesen Tagen zusätzlich zu den regulären 200 Einsatzkräften jeweils rund 150 weitere bereit, um in Notfällen erste Hilfe zu leisten. Um Rettungsdienst und Krankenhäuser zu entlasten, setzt die Feuerwehr gemeinsam mit den angeschlossenen Hilfsorganisationen auf insgesamt vier temporäre Erstversorgungseinrichtungen im Rathausinnenhof, an der Neanderkirche, am Marktplatz und am Rathausufer. Dazu werden zwei mobile Feuer- und Rettungswachen in der Altstadt eingerichtet. Zudem sind mobile Erstversorgungstrupps in der Altstadt unterwegs.