Personalien in Düsseldorf Gespräche für neue Brauchtums-Chefs laufen

Familie, Freunde und Schützen trauern noch sehr um Michael Zieren. Gerade einmal ein Jahr hatte er das Amt des Schützenchefs inne, als er plötzlich schwer erkrankte und starb. Im September fand die bewegende Trauerfeier in der Maxkirche statt. Vieles hatte er in dieser kurzen Zeit als Chef des St. Sebastianus Schützenvereins angeschoben: Er machte die „Größte Kirmes am Rhein“ zur „Rheinkirmes“, führte ein Mehrwegsystem ein und nahm Modifikationen beim Einsatz der Pferde bei den Umzügen vor. Bei der Nachbesetzung dieser wichtigen Position im Sommerbrauchtum konnten die Schützen einige Schritte weiterkommen.