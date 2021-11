Stadt soll neue Flächen für neue Bäume in Garath finden : Kompromiss im Baumscheibenstreit

An dieser Stelle an der Walter-Kyllmann-Straße soll Parkraum für neu zu pflanzende Bäume wegfallen. Bezirkspolitiker und Anwohner trafen sich kürzlich vor Ort, um eine Lösung zu suchen. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Anwohner der Walter-Kyllmann-Straße wehren sich dagegen, dass Parkplätze für neue Bäume wegfallen sollen. Die Bezirksvertretung hat nach einem Ortsermin einen gangbaren Weg aufgezeigt: Die Stadt soll Alternativen suchen.

Wenn sich für ein Problem sogar ein ZDF-Fernsehteam ankündigt, dann kann man gewiss sein, dass der Ärger, der sich vor Ort aufgebaut hat, eine größere Dimension hat. Wie bei dem Fall mit der Pflanzung von drei Purpur-Eschen am Straßenrand der Walter-Kyllmann-Straße in Garath. Darüber hätte die Bezirksvertretung (BV) 10 in ihrer Sitzung Ende September abstimmen sollen.

Um etwas gegen den Klimawandel zu tun, plant die Stadt das Pflanzen vieler neuer Bäume, auch an den Straßenrändern. Doch das sorgt bei den Anwohner nicht immer für Freude. Wie an der Walter-Kyllmann-Straße. Denn für die Bäume sollen Parkplätze entfallen, vier alleine für die drei Purpur-Eschen, die bis zu 18 Meter hoch werden können. „Wir haben in unserer Straße genug Grün, Parkplätze hingegen sind Mangelware. Das Vorhaben, dieses Verhältnis noch weiter zu verrücken, haben wir mit Entsetzen zur Kenntnis genommen“, sagte ein Anwohner damals in der Sitzung. Weiterer Kritikpunkt der Anwohner: „Das verschattet uns die Balkone und Gärten. Bei so viel Schatten gehen andere Pflanzen ein.“

Info Sitzung der BV 10 ist für Dienstag geplant Was Sitzung der BV 10, Dienstag ab 17 Uhr in der Aula der Gesamtschule Stettiner Straße 98 Teilnahme unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln. Der Zutritt wird nur nach Vorlage eines Nachweises gestattet. Es gilt Maskenpflicht.

Und so stand in der Sitzung plötzlich die Frage im Raum: Was ist wichtiger, der Klimaschutz oder dass Anwohner ein Anrecht auf einen Parkplatz vor der Tür haben? Ein gefundenes Fressen für ein Fernsehteam. Doch so weit wollte es Bezirksbürgermeister Klaus Erkelenz (CDU) nicht kommen lassen. Denn das wäre auch ein Imageschaden für den Stadtteil gewesen, der sowieso mit Vorbehalten kämpft.