Düsseldorf Legenden des Karnevals bei Flüstersitzung

Cantz war charmant, eloquent, politisch und auf der Höhe der Zeit. Stelter gab Einblicke in seine familiäre Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, feiert er doch in diesem Jahr sein 35-Jähriges auf Karnevalsbühnen. Schoops beschäftigte sich mit dem Bildungszustand an Schulen, Quereinsteiger in den Lehrerberuf und den Sorgen junger Leute. „Für die meisten ist es heute doch ein Abenteuer, wenn sie sich bei 12 Prozent Akkuleistung des Smartphones mehr als zwei Meter von einer Steckdose entfernen“, offenbarte Schoops. Er muss es wissen, ist er im Hauptberuf Lehrer. Dem traditionellen Karneval, bei dem den Regierenden und Verantwortlichen für die Entwicklung der Nation ungestraft die Leviten gelesen werden dürfen, kamen „Dä kölsche Schutzmann“ und JP Weber am nächsten. Sie scheuten sich nicht, gegen die oberen Zehntausend auszuteilen. „Wie will man einem in den Hintern treten, wenn der keinen Arsch in der Hose hat“, kritisierte Mendt mit Blick auf Kardinal Woelki und seiner Rolle im Missbrauchsskandal. Einen berührenden, weil menschlichen Auftritt zeigte Weber. Ihm merkte man an, welche Bedeutung „Fasteleer“ für ihn hat und wie er die über die Kommerzialisierung des Kölner Karnevals bedauert. Und er hat einige Zukunftssorgen. „Alles warnt vor der Gefahr von rechts. Bisse links is alles in Ordnung. Aber dreimal links is auch rechts“, bemerkte Weber treffend. „Ich plane schon die Flüstersitzung 2024 und alle, die diesmal dabei waren haben für das kommende Jahr zugesagt“, verrät Kleinehr.