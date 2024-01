Brauchtum in Düsseldorf Warum dieser Ex-Prinz jetzt CC-Präsident werden will

Mit dem Karnevals-Virus wurde Martin Meyer schon als Kind infiziert, sagt er. Laut seiner Mutter wusste er schon damals, dass er mal Karnevalsprinz in Düsseldorf werden möchte. Schon als kleiner Pänz gehörte der Rosenmontagsumzug jedes Jahr dazu. In der Session 2018/2019 war es dann so weit, gemeinsam mit Venetia Sabine Ilbertz war er Teil des Düsseldorfer Prinzenpaares. Jetzt will Meyer noch einen Schritt weitergehen – er hat sich als neuer Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval beworben.