Karneval in Düsseldorf Diese Kostüme sind 2024 besonders gefragt

Einer dieser Läden ist der Deiters-Store in Bilk. Auf zwei Etagen kann dort aus knapp 17.000 Artikeln gewählt werden. Das Laden ist bunt und glitzert, ein Kostüm hängt an dem nächsten. Seit dem 27. Dezember ist der Ansturm schon da, das liegt vor allem an der kurzen Session, erklärt Filialleiterin Nuran Aydin. Was sie und Mitarbeiterin Steffi Pepusch auch in diesem Jahr wieder gemerkt haben, ist, wie vor allem Filme und Serien die Kostüm-Trends beeinflussen. In dieser Session natürlich hoch im Kurs: Barbie. Bei unserem Besuch im Karnevalscenter war das aus dem Film bekannte rosa-weiß gestreifte Kleid nur noch ein Mal verfügbar. Das Oberteil, das Ken in der Rollschuhszene trägt, ist auch sehr beliebt, bestätigt Pepusch, die die Kunden in der Filiale betreut. Weniger rosa und dafür düster war das im vergangenen Jahr extrem gefragte Kostüm von Wednesday Addams aus der gleichnamigen Netflix-Serie. „Der Trend wird wiederkommen, sobald die zweite Staffel erscheint.“