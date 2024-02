Verein im Düsseldorfer Süden „Dä stolz von Odebach“ will sich vergrößern

Die KG „Dä Stolz von Odebach“ hat sich so Manches vorgenommen. Sie will größer werden, und sie will stadtweit wahrgenommen werden. Derzeit ist sie korrespondierendes Mitglied des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC). Angestrebt wird eine Vollmitgliedschaft, sagt Klöcker. Man arbeite daran, die dafür nötigen Voraussetzungen zu erfüllen. Und so gehen die Planungen längst über die laufende Session hinaus. In der nächsten soll es neben der großen Sitzung auch eine Damen- oder Mädchensitzung geben. Der letztliche Name sei noch nicht festgelegt. Ein Kinderkorps befinde sich auch im Aufbau. Daraus soll dann mal eine Kindertanzgarde werden. Erste Proben laufen schon, so Klöcker. Der TSC Urdenbach stelle dafür dankenswerterweise einen Raum zur Verfügung.