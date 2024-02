Kostüm im Partnerlook Was Paare gerne zu Karneval tragen

Barbie und Ken Der Sommer 2023 war rosa und so geht es auch in der Session weiter. Der Hype um Barbie und Ken, der durch den Kinofilm entstanden ist, spürt man auch in Düsseldorf. Das bekannte rosa-weiß-karierte Barbie-Kleid ist bei Deiters an der Völklinger Straße fast komplett vergriffen. Auch das Oberteil, das Ken in der bekannten Rollschuh-Szene im Film trägt, ist sehr beliebt.