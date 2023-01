Jecke Frauenpower Frauen haben mehr eigene Sitzungen als Männer

Ein paar wenige Sitzungen sind schon gelaufen, aber das meiste steht noch an: So findet am 3. Februar etwa der „Wieverkram“ der Tonnengarde Niederkassel statt und am gleichen Tag die Damensitzung der Reisholzer Quatschköpp. Die KG Närrische Schmetterlinge veranstaltet ihre Damensitzung kurz darauf – am 5. Februar. Für diesen Tag laden auch die Karnevalsfreunde der katholischen Jugend (KakaJu) die Närrinnen zur „Mädchensitzung“ – so eine gibt es am 7. Februar auch vom AVDK. Es folgen noch die Damensitzung im Chapiteau am 12. Februar und am 15. Februar die Mädchensitzung der Unterrather Funken sowie am 17. Februar der „Hausfrauennachmittag“ der Rather Aape.