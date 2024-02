Düsseldorfer Tradition an Aschermittwoch Der Hoppeditz brennt – das letzte Helau für 271 Tage

Lautes Wehklagen ist aus dem Ibach-Saal des Stadtmuseums zu hören. Es stammt von den zahlreichen Trauergästen, die sich hier an diesem Mittwochmorgen an der Berger Allee eingefunden haben. Schwarzer Trauerschleier hängt von den Hüten der Damen, die weiße Taschentücher schwenken, und auch die meisten der Männer sind in Zylinder, Gehstock und feinem Zwirn erschienen. „Es ist soooo traurig“, stimmt Helga Hesemann mehrfach an.