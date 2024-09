Närrische Marktfrauen in Düsseldorf David Burkhardt ist der neue Sellerieprinz

Außerdem gibt es ja Veranstaltungen, die sich gegenseitig befruchten“, so Burkhardt. „Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mich während einer Veranstaltung mal umziehen muss und mich vom Heinzelmännchen-Präsidenten in den Sellerieprinz verwandle.“ So muss Burkhard also eine sehr flexible Session hinlegen. Festgelegt hat er sich aber bereits, auf welchem Wagen er den Rosenmontagszug bestreiten wird. „Auf dem der närrischen Marktfrauen selbstverständlich“, verkündet Burkhardt. Mit dem 42-jährigen gebürtigen Kaiserswerther, der in Unterrath aufwuchs und seine journalistische Ausbildung beim ehemaligen Düsseldorfer Lokalsender center.tv absolvierte, haben die Marktfrauen einen Überraschungscoup gelandet, der auch kurzfristig dem Präsidenten des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC) Lothar Hörning ein anerkennendes Nicken entlockte.