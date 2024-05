Karnevalssession 2024/2025 Das ist das neue Prinzenpaar in Düsseldorf - auch neues Motto ist bekannt

Auch das nächste Sessionsmotto wurde bei dem Empfang verkündet: Auf „Wat et nit all jöwt...“ in der vergangenen Session folgt nun „200 Johr – Hütt on wie et wor“. Aus 478 Einsendungen wurde der Vorschlag von Erika Timmermann ausgewählt. Ihr Motto thematisiere ideal die Jubiläumssession, erklärte Hörning die Entscheidung. „Außerdem rückt es erneut unsere plattdeutsche Sprache ins karnevalistische Rampenlicht und erlaubt in seiner Umsetzung sehr viele Spielräume.“