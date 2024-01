Karneval 2024 in Düsseldorf Ein lautes Helau an den Straßenbahnhaltestellen

Die Rheinbahn hatte zum zweiten Mal die „Brauchtumsbahn“ für das karnevalistische Gipfeltreffen von Winter- und Sommerbrauchtum zur Verfügung gestellt. „Die Rheinbahn ist seit 128 Jahren Teil der Stadtgesellschaft und wir stehen zum Karneval. Die Rheinbahn bringt die Karnevalisten sicher und zuverlässig zu den Veranstaltungen“, erläutert Rheinbahn-Vorsitzende Annette Grabbe. „Genauso wie Karneval steht die Rheinbahn für friedliches Zusammenleben, Vielfalt, Zusammenhalt und Tradition.“ Nach dem „rheinischen Prinzip“, in dem ja alles, was zweimal stattgefunden hat Tradition ist und nach dem dritten Mal bereits Brauchtum, ist die Fahrt mit der Brauchtumsbahn in den Wochen vor den ganz wilden närrischen Tagen Tradition. „Im letzten Jahr hat es die Premiere gegeben und es hat allen so gut gefallen, dass die Wiederholung zwangläufig anstand“, so der Leiter der Rheinbahn-Sprecher Thomas Kötter. „Wir fahren durch die Stadt und bringen die Karnevalisten zu den Menschen. Das ist auch ein Teil der Brauchtumspflege.“ Kötter sorgte dafür, dass die Stimmung während der Bahnfahrt immer am oberen Level blieb, indem er Frikadellen, Schnittchen und Würstchen an die Fahrgäste verteilte.