Karneval in Düsseldorf Ein Duo gewinnt erstmals beim „Böse Hupen Ball“

Der Präsident der KG Regenbogen, Andreas Mauska, kam selbst mit dem Mikrofon und seiner lautsprecher-verstärkten Stimme nicht gegen den Jubel an. Durch ohrenbetäubenden und johlenden Applaus wurde der Vorstand bei der Wahl zur „Bösen Hupe 2024“ zu einer Neuerung gedrängt. Erstmals stand unter den Kandidaten oder Kandidatinnen, so genau weiß man das ja nicht, eine „Doppel-Hupe“. Timo und Nico waren im pinken Pailletten-Fummel-Partnerinnenlook gekommen und eroberten die Herzen der Jury, also der Ball-Besucher der KG Regenbogen, im Sturm. So wurde also aus der Doppel-Hupen-Premiere auch direkt der erste Doppel-Hupen-Triumph. „Das hatten wir noch nie. Aber wir sind ja genauso spontan und flexibel wie unser Publikum“, meinte Mauska augenzwinkernd.