Erkennen Sie die? So kostümierten sich die Düsseldorfer Promis für die Fernsehsitzung

In der Karnevalssession stand am Donnerstagabend (4. Januar) ein weiterer wichtiger Termin auf dem Programm: Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihre Fernsehsitzung aufgezeichnet. 800 Gäste feierten gemeinsam die große Prunksitzung „Düsseldorf Helau“ in der Stadthalle.

Oberbürgermeister Stephan Keller kam als Jan Wellem, seine Begleitung Meike Folkerts war als „Future“ verkleidet.