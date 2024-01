Fünfte Jahreszeite Das sollten Sie über Karneval wissen

Altweiber

Auch bekannt als Weiberfastnacht. Wie der Name bereits verrät, haben an diesem Tag die Frauen das Sagen. Bewaffnet mit Scheren und außer Rand und Band stürmen sie die Rathäuser und schneiden den Männern ihre Krawatten ab. Damit übernehmen sie symbolisch die Macht. An Altweiber beginnen die tollen Tage.