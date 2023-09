Kitt für die Gesellschaft „Karneval holt Leute aus ihrer Meinungsblase“

Uwe Willer Zunächst einmal, indem wir möglichst niedrigschwellige Angebote machen: Probier es doch mal aus, du musst dich nicht gleich binden. Außerdem gibt es im Karneval eben alles – die Garde mit Vorstand und allem, was beim Vereinsleben dazu gehört. Auch bei Garden kann man aber zunächst mal nur Mitgliedsbeitrag zahlen und das war’s mit Verpflichtungen, wenn man mehr nicht will. Und genauso gibt es Vereine wie die „KG Regenbogen“ oder „gemeinsam Jeck“ in Düsseldorf. Das ist gelebte Vielfalt, hervorgegangen aus einem Karnevalsverein für Schwule und Lesben beziehungsweise ein inklusiver Verein für Menschen mit Handycaps. Also in Sachen Verbindlichkeit ist im Karneval jede Abstufung vertreten. Allerdings muss man auch sehen, dass viele aktuelle Probleme, dieses Einigeln in Meinungsblasen, das Fehlen von Bindungen, auch mit der zunehmenden Unverbindlichkeit zu tun haben. Dagegen möchten wir uns bewusst wenden. Darum werden wir uns als amtierendes Prinzenpaar auch das ein oder andere einfallen lassen, um Menschen an Orten zu begegnen, an denen sie keinen Karnevalisten erwarten. Da werden wir sie einladen, dieses wunderschöne Brauchtum vielleicht für sich zu entdecken. Wir haben schon den Eindruck, dass das kleine Einmaleins des Karnevals sonst in Vergessenheit gerät.